Польша обвинила в шпионаже вернувшегося в Россию в рамках обмена Павла Рубцова

Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже журналисту Павлу Рубцову, который вернулся в Россию в рамках обмена между Россией и США. Об этом говорится в сообщении Национальной прокуратуры Польши.
Павла Рубцова обвиняют в том, что он с апреля 2016 года по февраль 2022 года в Пшемысле, Варшаве и других польских городах предоставлял иностранной разведке информацию, которая могла нанести вред Республике Польше.
Польское ведомство также утверждает, что кроме сбора и передачи информации Рубцов занимался проведением оперативной разведки и распространением дезинформации.
9 августа прокурор люблинского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией направил обвинительное заключение в отношении Рубцова в окружной суд города Пшемысля.
Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности в городе Пшемысле в 2022 году за шпионаж в пользу России. 1 августа 2024 года в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В их числе был и Павел Рубцов.