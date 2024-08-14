Польша обвинила в шпионаже вернувшегося в Россию в рамках обмена Павла Рубцова

Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности в городе Пшемысле в 2022 году за шпионаж в пользу России. 1 августа 2024 года в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В их числе был и Павел Рубцов.