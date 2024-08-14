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Польша обвинила в шпионаже вернувшегося в Россию в рамках обмена Павла Рубцова
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Его считают виновным в передаче информации, которая могла нанести вред Польше undefined
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Польша обвинила в шпионаже вернувшегося в Россию в рамках обмена Павла Рубцова

Его считают виновным в передаче информации, которая могла нанести вред Польше

Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже журналисту Павлу Рубцову, который вернулся в Россию в рамках обмена между Россией и США. Об этом говорится в сообщении Национальной прокуратуры Польши.

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Павла Рубцова обвиняют в том, что он с апреля 2016 года по февраль 2022 года в Пшемысле, Варшаве и других польских городах предоставлял иностранной разведке информацию, которая могла нанести вред Республике Польше.

Польское ведомство также утверждает, что кроме сбора и передачи информации Рубцов занимался проведением оперативной разведки и распространением дезинформации.

9 августа прокурор люблинского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией направил обвинительное заключение в отношении Рубцова в окружной суд города Пшемысля. 

Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности в городе Пшемысле в 2022 году за шпионаж в пользу России. 1 августа 2024 года в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В их числе был и Павел Рубцов.

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