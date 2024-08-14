В Москве американец обматерил сотрудников отеля на русском и английском языках и загремел в ИВС

46-летний Джозеп Тагер попытался заселиться в гостиницу Radisson, но не смог этого сделать из-за отсутствия миграционной карты. Отказ в заселении вывел его из себя: он стал возмущаться, размахивая руками и нецензурно выражаясь на русском и английском языках.