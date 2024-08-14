В Москве американец обматерил сотрудников отеля на русском и английском языках и загремел в ИВС

Турист из США устроил дебош в московском отеле из-за отказа в заселении, а позже ударил женщину-полицейского, сообщают СМИ.
46-летний Джозеп Тагер попытался заселиться в гостиницу Radisson, но не смог этого сделать из-за отсутствия миграционной карты. Отказ в заселении вывел его из себя: он стал возмущаться, размахивая руками и нецензурно выражаясь на русском и английском языках.
В итоге Тагера задержали. На него составили протокол за мелкое хулиганство. Его доставили в дежурную часть, где он ударил женщину-полицейского.
Позже Следственный комитет сообщил, что Джозепа Тагера доставили в участок ночью 12 августа. Возбуждено уголовное дело по факту применения им насилия в отношении представителя власти.
Ранее правоохранители задержали итальянца, который запустил дрон над парком «Зарядье» в Москве.