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В Москве американец обматерил сотрудников отеля на русском и английском языках и загремел в ИВС
18+
Во время задержания он ударил полицейского undefined
Новости

В Москве американец обматерил сотрудников отеля на русском и английском языках и загремел в ИВС

Во время задержания он ударил полицейского

Турист из США устроил дебош в московском отеле из-за отказа в заселении, а позже ударил женщину-полицейского, сообщают СМИ.

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46-летний Джозеп Тагер попытался заселиться в гостиницу Radisson, но не смог этого сделать из-за отсутствия миграционной карты. Отказ в заселении вывел его из себя: он стал возмущаться, размахивая руками и нецензурно выражаясь на русском и английском языках.

В итоге Тагера задержали. На него составили протокол за мелкое хулиганство. Его доставили в дежурную часть, где он ударил женщину-полицейского.

Позже Следственный комитет сообщил, что Джозепа Тагера доставили в участок ночью 12 августа. Возбуждено уголовное дело по факту применения им насилия в отношении представителя власти.

Ранее правоохранители задержали итальянца, который запустил дрон над парком «Зарядье» в Москве. 

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