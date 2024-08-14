СМИ раскрыли имена возможных сообщников подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Немецкие СМИ раскрыли имена двух предполагаемых сообщников украинского дайвера Владимира Ж., которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Владимиру Ж. помогала супружеская пара: Евгений У. и Светлана У. Они — эксперты по дайвингу, а их компания до сих пор предлагает зарубежные дайвинг-туры. На запрос германских СМИ Светлана У. ответила, что ничего не знает о подрыве «Северных потоков», а также не знакома с Владимиром Ж.
Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту на «Северных потоках». Предполагается, что это он был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась якобы причастная к теракту на «Северных потоках» диверсионная группа.
Взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России инициировали дело об акте международного терроризма.