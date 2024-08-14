СМИ раскрыли имена возможных сообщников подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Владимиру Ж. помогала супружеская пара: Евгений У. и Светлана У. Они — эксперты по дайвингу, а их компания до сих пор предлагает зарубежные дайвинг-туры. На запрос германских СМИ Светлана У. ответила, что ничего не знает о подрыве «Северных потоков», а также не знакома с Владимиром Ж.