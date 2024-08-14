ФМБА провело исследование воды и воздуха на Курской АЭС

На территории Курской АЭС 8 августа были обнаружены осколки сбитых ракет, в том числе в комплексе переработки радиоактивных отходов. 9 августа вследствие атак ВСУ трансформаторная подстанция была выведена из строя, из-за чего Курчатов остался без электричества.