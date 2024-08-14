ФМБА провело исследование воды и воздуха на Курской АЭС

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) провело исследование воды и воздуха в городе Курчатове, расположенном рядом с Курской АЭС. Все показатели в переделах гигиенической нормы, сообщило РИА Новости.
Агентство провело 210 исследований атмосферного воздуха для радиационного, химического и биологического мониторинга. Также было сделано исследование 56 проб питьевой воды по 30 физико-химическим показателям.
Агентство также провело испытания образцов питьевой воды по радиологическому и микробиологическому показателям. Они соответствуют требованию санитарных норм.
Ранее «Росэнергоатом» заявил, что Курская атомная электростанция работает в штатном режиме.
На территории Курской АЭС 8 августа были обнаружены осколки сбитых ракет, в том числе в комплексе переработки радиоактивных отходов. 9 августа вследствие атак ВСУ трансформаторная подстанция была выведена из строя, из-за чего Курчатов остался без электричества.