Два военных самолета столкнулись во Франции

Авария с участием двух истребителей произошла в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции, сообщает ТАСС. Причины авиакатастрофы пока не известны.
В региональной префектуре заявили о начале операции по поиску пилотов с привлечением жандармерии, пожарно-спасательной службы, управления лесного хозяйства.
Французская газета L'Est Republicain пишет, что в двух самолетах было три человека. Пилот одного из истребителей смог катапультироваться. Он ранен, но находится в сознании. Поиски остальных летчиков продолжаются.
По данным L'Est Republicain, столкнулись истребители Mirage. Позже министр обороны Франции уточнил, что это были истребители Rafale, а не Mirage.