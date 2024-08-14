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Два военных самолета столкнулись во Франции
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Пилот одного из них найден undefined
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Два военных самолета столкнулись во Франции

Пилот одного из них найден

Авария с участием двух истребителей произошла в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции, сообщает ТАСС. Причины авиакатастрофы пока не известны.

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В региональной префектуре заявили о начале операции по поиску пилотов с привлечением жандармерии, пожарно-спасательной службы, управления лесного хозяйства.

Французская газета L'Est Republicain пишет, что в двух самолетах было три человека. Пилот одного из истребителей смог катапультироваться. Он ранен, но находится в сознании. Поиски остальных летчиков продолжаются.

По данным L'Est Republicain, столкнулись истребители Mirage. Позже министр обороны Франции уточнил, что это были истребители Rafale, а не Mirage.

#авиакатастрофа #франция #истребитель
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