Bild: Украинские военные используют британских собак-роботов в Донбассе

Вооруженные силы Украины используют в зоне боевых действий в Донбассе собак-роботов модели BAD.2, которые разработаны в Великобритании, сообщает газета Bild.
По информации издания, роботы представляют собой компактные наземные дроны, оборудованные видеокамерой. Управляет ими оператор. Собаки-роботы выполняют задачи по разведке и обнаруживают мины-ловушки.
Собаки-роботы могут развивать скорость до 15 километров в час и действуют в радиусе 3,5 километра в течение максимум пяти часов. Они могут проходить через окопы, лесистую местность и другие труднодоступные места, в которые беспилотные дроны попасть не могут.
Модель BAD.2 разработана британской компанией Brit Alliance. Чтобы собак-роботов не могли обнаружить российские военные, ВСУ используют противотепловой камуфляж германского производства.
В настоящее время у украинских военных более 30 собак-роботов, отмечает издание. Первыми новые дроны испытали бойцы 28-й бригады ВСУ. Стоимость одного устройства может колебаться от четырех до восьми тысяч евро в зависимости от модификации.