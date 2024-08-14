К Паралимпиаде в Париже допустили 85 спортсменов из России

Международный паралимпийский комитет (МПК, IPC) выдал 85 российским спортсменам аккредитации для участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Еще семь заявок находятся на рассмотрении. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Спортсмены из России выступят в индивидуальном нейтральном статусе, без флага и гимна. Они не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия Игр. Если они завоюют медали, их не включат в общий зачет.
Всего для участия в Играх отправили заявки 92 спортсмена из России. Они представляют пять видов спорта: легкую атлетику, плавание, тхэквондо, настольный теннис и триатлон.
Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября.