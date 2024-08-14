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В Германии расследуют диверсию с отравлением воды на базе ВВС
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Минобороны ФРГ подтвердило проникновение в казармы undefined
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В Германии расследуют диверсию с отравлением воды на базе ВВС

Минобороны ФРГ подтвердило проникновение в казармы

В Германии в казармах авиабазы немецких Военно-воздушных сил Кельн-Ван, предположительно, отравлена водопроводная вода. Министерство обороны ФРГ подтвердило «проникновение» в казарму, сообщают РИА Новости. Расследуется возможность диверсии.

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Казармы авиабазы в Кельне были закрыты из-за загрязнения водопроводной воды. У авиабазы есть собственное водоснабжение. Военнослужащих призвали быть внимательными и не пользоваться водой.

На одном из участков ограждения территории было обнаружено отверстие. Предполагается, что через него в казармы могли проникнуть злоумышленники.

Казармы расположены рядом с аэропортом Кельна, там несут службу 4300 солдат и 1300 сотрудников разных командных ведомств бундесвера и Министерства обороны Германии. Среди прочего на авиабазе расположена штаб-квартира Воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры Минобороны.

#германия #ввс #расследование
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