Пострадавшие в Курской области получат 600 миллионов рублей

Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба кабмина.
Средства выделят из резервного фонда. Правительство поручило МЧС проконтролировать целевое использование средств.
Единовременная выплата в рамках действующего режима чрезвычайной ситуации федерального масштаба составит 15 тысяч рублей. С учетом единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей общая сумма выплат составляет 25 тысяч рублей.
13 августа порядка пяти тысяч. жителей Курской области получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщает «Газета.ру». Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров заявил, что эвакуированные из Курской области могут получить компенсацию в размере 15 тысяч рублей в рамках действующего режима ЧС.
Кроме того, Центральный банк РФ пообещал, что переселенцы из Курской области получат до полугода отсрочки по кредитам.