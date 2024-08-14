Пострадавшие в Курской области получат 600 миллионов рублей

13 августа порядка пяти тысяч. жителей Курской области получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщает «Газета.ру». Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров заявил, что эвакуированные из Курской области могут получить компенсацию в размере 15 тысяч рублей в рамках действующего режима ЧС.