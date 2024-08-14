Новости
Новости 18+
St
Пострадавшие в Курской области получат 600 миллионов рублей
18+
Средства выделят из резервного фонда правительства undefined
Новости

Пострадавшие в Курской области получат 600 миллионов рублей

Средства выделят из резервного фонда правительства

Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба кабмина.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Средства выделят из резервного фонда. Правительство поручило МЧС проконтролировать целевое использование средств.

Единовременная выплата в рамках действующего режима чрезвычайной ситуации федерального масштаба составит 15 тысяч рублей. С учетом единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей общая сумма выплат составляет 25 тысяч рублей.

13 августа порядка пяти тысяч. жителей Курской области получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщает «Газета.ру». Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров заявил, что эвакуированные из Курской области могут получить компенсацию в размере 15 тысяч рублей в рамках действующего режима ЧС.

Кроме того, Центральный банк РФ пообещал, что переселенцы из Курской области получат до полугода отсрочки по кредитам.

#правительство #курская область #выплаты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...