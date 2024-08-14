Вооруженные силы Украины 11 августа должны были захватить Курскую АЭС, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. Он пояснил, что это следует из полученных материалов по операции украинских войск.
Апти Алаудинов заявил, что задачу по взятию АЭС украинские войска не выполнили, несмотря на все резервы. Он отметил, что большая часть техники, которая была брошена на Курское направление, уже уничтожена.
По словам командира «Ахмата», «блицкриг Зеленского» с захватом АЭС планировался для того, чтобы Украина могла выйти на переговоры с Россией и предъявить ей ультиматум.
Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные завершают блокирование ВСУ на территории Курской области. Он считает, что украинские военные потеряли желание рваться вперед на Курском направлении. По словам Ахмата», ВСУ постепенно начинают окапываться в приграничных районах региона во избежание уничтожения.