Германия выдала ордер на арест украинского дайвера, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии еще в июне передала в Польшу ордер на арест Владимира З. Его идентифицировали по снимку дорожной камеры. Он был за рулем автомобиля марки Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась якобы причастная к теракту на «Северных потоках» диверсионная группа.