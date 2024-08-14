Германия выдала ордер на арест украинского дайвера, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу. Его подозревают в причастности к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit.
По данным издания, речь идет об украинском сотруднике школы подводного плавания Владимире З. В последнее время он проживает в Польше, отмечает газета.
Генпрокуратура Германии еще в июне передала в Польшу ордер на арест Владимира З. Его идентифицировали по снимку дорожной камеры. Он был за рулем автомобиля марки Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась якобы причастная к теракту на «Северных потоках» диверсионная группа.
Прокуратура ФРГ подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина. Предполагается, что все трое могли быть частью экипажа парусной яхты «Андромеда», которая находится в центре внимания немецкого расследования.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.