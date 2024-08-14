На аварийной АЭС в Японии произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

Утечка примерно 25 тонн радиоактивной воды произошла в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии. В окружающую среду вода не попала, передает телеканал NHK со ссылкой на управляющую станцией компанию TEPCO.
Утечка была обнаружена 9 августа, после того как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива отметили аномальное снижение уровня воды.
Вода по канализационным системам утекла в подвал здания, но наружу не вышла. Подача новой воды приостановлена, помещения обследовал специальный робот.
TEPCO заявила, что проблем с охлаждением ядерного топлива нет. На этой неделе робота запустят повторно, чтобы он определил место утечки и ее причины.
В феврале 2024 года TEPCO сообщала, что на «Фукусиме-1» зафиксировали утечку 5,5 тонны радиоактивной воды. В океан эта вода не попала. С августа 2023 года использованную воду на этой АЭС очищают, разбавляют морской водой и сбрасывают в Тихий океан на расстоянии 1030 м от берега.