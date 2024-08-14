На аварийной АЭС в Японии произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

В феврале 2024 года TEPCO сообщала, что на «Фукусиме-1» зафиксировали утечку 5,5 тонны радиоактивной воды. В океан эта вода не попала. С августа 2023 года использованную воду на этой АЭС очищают, разбавляют морской водой и сбрасывают в Тихий океан на расстоянии 1030 м от берега.