В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Режим объявлен для усиления защиты населения и для оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.
Гладков уточнил, что позже он обратится в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне.
По словам губернатора, обстановка в Белгородской области остается крайне сложной и напряженной. ВСУ ежедневно обстреливают жилые дома, есть раненые и погибшие.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону.
Военные действия идут с 6 августа в Курской области. Согласно сводке Минобороны за 13 августа, с начала боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более двух тысяч солдат, 35 танков и 31 бронетранспортер.