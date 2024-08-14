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В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня
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Позже Гладков попросит ввести ЧС федерального уровня undefined
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В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня

Позже Гладков попросит ввести ЧС федерального уровня

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Режим объявлен для усиления защиты населения и для оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.

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Гладков уточнил, что позже он обратится в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне.

По словам губернатора, обстановка в Белгородской области остается крайне сложной и напряженной. ВСУ ежедневно обстреливают жилые дома, есть раненые и погибшие.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону.

Военные действия идут с 6 августа в Курской области. Согласно сводке Минобороны за 13 августа, с начала боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более двух тысяч солдат, 35 танков и 31 бронетранспортер.

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