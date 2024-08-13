Рогов прокомментировал переселение беженцев из Курской в Запорожскую область

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что переселенцев из приграничных районов могут отправить в Запорожскую область. Помощь в размещении людей предложил местный губернатор Евгений Балицкий в ходе телефонного разговора. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил Daily Storm, что на данный момент в регионе нет места, куда не могут прилететь вражеские ракеты.





«Потому что и Storm Shadow, и в значительной степени те же «Хаймарсы» с линии боевого соприкосновения бьют достаточно далеко, даже до Бердянска, который является максимально отдаленным от линии боевого соприкосновения», — сказал Владимир в разговоре с Daily Storm.





В Запорожской области тоже есть проблема с жильем, отметил Рогов. Он считает, что нужно помогать и запорожцам:





«У нас пока, к сожалению, не решена проблема в Запорожской области переселения беженцев. Они предоставлены сами себе, это беженцы из Работина, Вербового, Новопокровки, Сладкой Балки и Нового. Сейчас вот добавилось еще село Новое, которое под постоянным артиллерийским обстрелом. Это несколько сотен человек, которые тоже нуждаются в переселении. Я очень надеюсь, что об их судьбе тоже сейчас позаботятся».





Владимир Рогов считает, что эти проблемы не помешают размещению курян: «Я не хочу их противопоставлять как-либо. Это все должно действовать по формуле «Русский русскому помоги». Однозначно, запорожцы всегда были гостеприимными. <…> Если губернатор сделал такое предложение, значит он как-то рассчитывал уровень безопасности для этих людей, значит есть четкое понимание, что туда не будут наноситься удары боевиками ВСУ. Я не владею этой информацией, мне не докладывают, поэтому я воздержусь от какой-либо оценки».





На совещании по ситуации в Курской области, которое состоялось 12 августа, Алексей Смирнов заявил, что в результате атаки ВСУ погибли 12 человек, а среди раненых — 121 житель. Под контролем ВСУ на тот момент оставались 28 населенных пунктов.