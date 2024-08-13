В МФТИ на базе искусственного интеллекта разработали помощника для врачей, который заполнит карточку пациента и выпишет рецепт

IT-решение придумали студенты Физтех-школы физики и исследований имени Ландау, а также кафедры БФК МФТИ, сообщили Daily Storm в пресс-службе вуза.





Там рассказали, что разработка позволит более чем на треть сократить время, которое врач тратит на непрофильные задачи (это порядка 40% рабочих часов). На 20% увеличится количество пациентов, которых врач принимает ежедневно.





Чтобы не возникало вопросов с сохранностью данных пациентов, выбрали бизнес-модель, при которой алгоритмы синхронизированы с системой обработки данных, которая уже работает в медучреждении.