В МФТИ на базе искусственного интеллекта разработали помощника для врачей, который заполнит карточку пациента и выпишет рецепт

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) разработали виртуального помощника для врачей. Пока доктора занимаются пациентами, AI-помощник MeMo: Meeting Moments ведет запись приема и заполняет медицинскую документацию — личную карту пациента, направления к узким специалистам или рецепт.
IT-решение придумали студенты Физтех-школы физики и исследований имени Ландау, а также кафедры БФК МФТИ, сообщили Daily Storm в пресс-службе вуза.
Там рассказали, что разработка позволит более чем на треть сократить время, которое врач тратит на непрофильные задачи (это порядка 40% рабочих часов). На 20% увеличится количество пациентов, которых врач принимает ежедневно.
Чтобы не возникало вопросов с сохранностью данных пациентов, выбрали бизнес-модель, при которой алгоритмы синхронизированы с системой обработки данных, которая уже работает в медучреждении.