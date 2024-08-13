Прокуратура требует запретить чешскую видеоигру про гражданскую войну в России. Разработчиков пригласили в суд, чтобы защитить свой продукт

Иск прокуратуры поступил в Октябрьский районный суд Петербурга против игры Last Train Home от чешской студии Ashborne Games про действия Чехословацкого корпуса в 1918 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.





С ее слов, в прокуратуре считают, что игра способна противостоять традиционным ценностям российского общества, создает у детей ощущение ложности подаваемой информации. Last Train Home побуждает совершать жестокие игровые действия, при этом у игрока не вызывают чувства сострадания и осуждающего отношения к насилию.





«Игра возбуждает ненависть и вражду к власти РФ и военнослужащим Красной армии времен Гражданской войны. Last Train Home содержит ложные сведения о деятельности государственных органов и должностных лиц в период Гражданской войны в России, формирует негативное к ним отношение, отрицает исторические факты, героизирует представителей Чехословацкого корпуса, что может причинить вред психическому и социальному здоровью и развитию детей», — привела цитату из документа пресс-секретарь.





В беседе с Daily Storm Лебедева объяснила, что в этом иске нет ответчика. Вместо него в качестве заинтересованного лица выступит Роскомнадзор по Северо-Западному федеральному округу. В случае удовлетворения иска именно они заблокируют ссылку на игру на площадке Steam.





Тем не менее у чешских игроделов есть шанс оправдаться в суде.





«Они могут сами заявиться в качестве таких же заинтересованных лиц. Сказать, что это непосредственно их касается и что хотели бы участвовать. Мы об этом и рассказываем, чтобы у них после прочтения новости была возможность высказаться. Суд их ждет», — сообщила Лебедева.





Last Train Home — видеоигра в жанре стратегии, вышедшая в России 28 ноября 2023 года. Сюжет игры основан на реальном событии — восстании Чехословацкого корпуса на территории Российской империи в разгар Гражданской войны. Игрок командует одним из отрядов корпуса и выполняет различные миссии, сражаясь с красноармейцами.