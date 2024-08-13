Новости
Новости 18+
St
Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России
18+
Председателем организации станет помощник президента Патрушев undefined
Новости

Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России

Председателем организации станет помощник президента Патрушев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии России. Председателем новой организации назначен бывший секретарь Совета безопасности, помощник главы государства Николай Патрушев.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Коллегия создается в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане, говорится в тексте опубликованного документа. 


Этим же указом упраздняется Межведомственная комиссия безопасности РФ по вопросам

обеспечения национальных интересов России в Арктике.


В конце июля Патрушев сообщал, что в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. 

#арктика #патрушев #морская коллегия #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...