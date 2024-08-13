Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России

Коллегия создается в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане, говорится в тексте опубликованного документа.





Этим же указом упраздняется Межведомственная комиссия безопасности РФ по вопросам

обеспечения национальных интересов России в Арктике.





В конце июля Патрушев сообщал, что в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.