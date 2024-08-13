Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии России. Председателем новой организации назначен бывший секретарь Совета безопасности, помощник главы государства Николай Патрушев.
Коллегия создается в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане, говорится в тексте опубликованного документа.
Этим же указом упраздняется Межведомственная комиссия безопасности РФ по вопросам
обеспечения национальных интересов России в Арктике.
В конце июля Патрушев сообщал, что в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.