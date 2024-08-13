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В Минобороны РФ сообщили, что бойцы пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь территории России
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В Курской области за сутки потери противника составили до 420 человек, следует из сводки undefined
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В Минобороны РФ сообщили, что бойцы пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь территории России

В Курской области за сутки потери противника составили до 420 человек, следует из сводки

В Министерстве обороны России заявили, что были пресечены попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

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Удары авиации и артиллерии наносились по бойцам и технике ВСУ в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки, указали в ведомстве. 


Также в Минобороны рассказали, что Российская армия отразила атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении села Мартыновка в Курской области. 


В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военных и четыре БТР Stryker, взято в плен шесть боевиков ВСУ, добавили в ведомстве. 


По информации министерства, потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 420 человек и 55 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, отметили в ведомстве.


Кроме того, российская авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области, отчитались в Минобороны. 

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