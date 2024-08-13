В Минобороны РФ сообщили, что бойцы пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь территории России

Удары авиации и артиллерии наносились по бойцам и технике ВСУ в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки, указали в ведомстве.





Также в Минобороны рассказали, что Российская армия отразила атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении села Мартыновка в Курской области.





В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военных и четыре БТР Stryker, взято в плен шесть боевиков ВСУ, добавили в ведомстве.





По информации министерства, потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 420 человек и 55 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, отметили в ведомстве.





Кроме того, российская авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области, отчитались в Минобороны.