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В Верховном суде предложили приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда
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Сейчас это возможно только на этапе предварительного следствия Фото: Global Look Press / Александр Поляков
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В Верховном суде предложили приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда

Сейчас это возможно только на этапе предварительного следствия

Фото: Global Look Press / Александр Поляков

В Верховном суде России предложили расширить возможность освобождения участников спецоперации на Украине от уголовной ответственности. Ранее эта процедура была предусмотрена на этапе следствия, но теперь ее хотят распространить и на период судебного разбирательства.


С 23 марта 2024 года действуют поправки, позволяющие приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения в отношении военнослужащих ВС РФ. Делается это по ходатайству воинской части в период мобилизации, военного положения либо в военное время.


Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов в своем выступлении на пленуме отметил, что все эти процедуры следует распространить и на судебные стадии — при поступлении дела в суд, процедуре апелляции и до вступления в силу итогового решения.


«Совершенно очевидно, что поводы и основания для освобождения от уголовной ответственности в периоды мобилизации, военного положения или в военное время могут возникать, и они реально возникают. В том числе после передачи дела для рассмотрения в суд первой инстанции, что находит подтверждение и материалами изучения судебных практик, которые мы провели в этом году», — считает Давыдов.


Он дополнил, что основания освобождения от уголовной ответственности по своей природе универсальны, потому должны применяться на протяжении всего движения дела.


Проект постановления Верховного суда есть в распоряжении Daily Storm. В документе предлагается внести изменения в статью 78 УК РФ (Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности). Ряд поправок планируется ввести и в Уголовно-процессуальный кодекс России. 

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