Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников с Украины, а на ее квартиру в центре Москвы наложен арест

«В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — сказала Долина.





Певица добавила: предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. Долина подчеркнула, что в интересах предварительного расследования «углубленных комментариев» сейчас дать не может.





Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что Долина стала жертвой мошенников. Певица якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела аферистам более 100 миллионов рублей. 13 августа в ее квартиру пытались попасть «новые владельцы», которые якобы уже заплатили деньги за жилплощадь.