Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников с Украины, а на ее квартиру в центре Москвы наложен арест

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников. По этому факту возбуждено уголовное дело. Долина проходит по нему потерпевшей. На квартиру певицы наложен арест.
«В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — сказала Долина.
Певица добавила: предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. Долина подчеркнула, что в интересах предварительного расследования «углубленных комментариев» сейчас дать не может.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что Долина стала жертвой мошенников. Певица якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела аферистам более 100 миллионов рублей. 13 августа в ее квартиру пытались попасть «новые владельцы», которые якобы уже заплатили деньги за жилплощадь.