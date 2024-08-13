Глава ЛНР: ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске, один человек погиб, 28 пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу в Лисичанске. В результате атаки один человек погиб, 28 пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его информации, шестеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, 12 — в тяжелом. Пасечник также уточнил, что атака была совершена боеприпасом кассетного типа.
Он отметил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают все экстренные службы.
Пасечник подчеркнул, что взял ситуацию на личный контроль. Подробности случившегося уточняются.