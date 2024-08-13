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Глава ЛНР: ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске, один человек погиб, 28 пострадали
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Шесть раненых — в крайне тяжелом состоянии undefined
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Глава ЛНР: ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске, один человек погиб, 28 пострадали

Шесть раненых — в крайне тяжелом состоянии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу в Лисичанске. В результате атаки один человек погиб, 28 пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.


По его информации, шестеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, 12 — в тяжелом. Пасечник также уточнил, что атака была совершена боеприпасом кассетного типа.

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Он отметил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают все экстренные службы. 


Пасечник подчеркнул, что взял ситуацию на личный контроль. Подробности случившегося уточняются.

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