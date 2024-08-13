Глава ЛНР: ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске, один человек погиб, 28 пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу в Лисичанске. В результате атаки один человек погиб, 28 пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.





По его информации, шестеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, 12 — в тяжелом. Пасечник также уточнил, что атака была совершена боеприпасом кассетного типа.