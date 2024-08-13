Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области взята под контроль ВС РФ

«Большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идет чистка населенных пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он есть», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».





Он сообщил, что бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено.





Алаудинов также заявил, что разработкой украинской операции под Курском руководил американский генералитет и было задействовано множество иностранных наемников.