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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области взята под контроль ВС РФ
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Он подчеркнул, что «сейчас идет чистка населенных пунктов», где находятся ВСУ undefined
Новости

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области взята под контроль ВС РФ

Он подчеркнул, что «сейчас идет чистка населенных пунктов», где находятся ВСУ

Обстановка в зоне обострения ситуации в Курской области взята под контроль Российской армии, противник выбивается из занятых им населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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«Большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идет чистка населенных пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он есть», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». 


Он сообщил, что бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено. 


Алаудинов также заявил, что разработкой украинской операции под Курском руководил американский генералитет и было задействовано множество иностранных наемников.

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