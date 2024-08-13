Сотрудницу воинской части ЮВО задержали по подозрению в передаче Украине информации о Российской армии

По заданию украинской стороны в январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа, уточнили в ведомстве.





«Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере. Подозреваемая задержана», — говорится в сообщении.





В ФСБ указали, что у фигурантки изъяли средства связи, которые она использовала для контактов с представителем украинской стороны. В отношении нее завели уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»).