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Сотрудницу воинской части ЮВО задержали по подозрению в передаче Украине информации о Российской армии
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В отношении нее возбуждено дело по статье о госизмене undefined
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Сотрудницу воинской части ЮВО задержали по подозрению в передаче Украине информации о Российской армии

В отношении нее возбуждено дело по статье о госизмене

Сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) задержали по подозрению в передаче данных о Российской армии Киеву. Об этом сообщило управление ФСБ по Ростовской области. 

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По заданию украинской стороны в январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа, уточнили в ведомстве. 


«Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере. Подозреваемая задержана», —  говорится в сообщении.


В ФСБ указали, что у фигурантки изъяли средства связи, которые она использовала для контактов с представителем украинской стороны. В отношении нее завели уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»).

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