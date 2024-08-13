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СВР: Власти США видят Авакова новым президентом Украины вместо Зеленского
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В Белом доме считают, что экс-министр МВД имеет связи в и Европе, и с националистическими формированиями внутри страны undefined
Новости

СВР: Власти США видят Авакова новым президентом Украины вместо Зеленского

В Белом доме считают, что экс-министр МВД имеет связи в и Европе, и с националистическими формированиями внутри страны

Бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) в США считают подходящим кандидатом на смену президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

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Также Белый дом полагает, что приход к власти Авакова «позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта», добавили в СВР. 


Аваков — глава МВД Украины с 2014-го по 2021 год. До этого в 2012-2014 годах — народный депутат. 


2 октября 2023 года Росфинмониторинг включил Авакова в перечень террористов и экстремистов. 

#владимир зеленский #сша #аваков
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