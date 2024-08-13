СВР: Власти США видят Авакова новым президентом Украины вместо Зеленского

Также Белый дом полагает, что приход к власти Авакова «позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта», добавили в СВР.





Аваков — глава МВД Украины с 2014-го по 2021 год. До этого в 2012-2014 годах — народный депутат.





2 октября 2023 года Росфинмониторинг включил Авакова в перечень террористов и экстремистов.