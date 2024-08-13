Трамп допустил, что в случае победы на выборах в США ему удастся «вновь поладить» с Путиным

Он также признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта. По мнению экс-президента, нынешний хозяин Белого дома Джо Байден «совершил глупость», допустив возможность приема Украины в НАТО.





Кандидата на пост президента от демократов и действующего вице-президента Камалу Харрис Трамп назвал «еще менее компетентной», чем Байден: «Он некомпетентен и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший [президент]».





Трамп заявил, что 30 лет назад у Байдена был «низкий IQ», а сейчас «его нет вообще». Также Байден якобы не хотел покидать президентскую гонку, но его заставили.





Трамп заявил, что главной угрозой человечеству являются не климатические изменения, а ядерный конфликт. Нынешних лидеров России, Китая и КНДР он считает лучшими в своем деле. Вашингтону же «нельзя допускать совпадения интересов России и Китая», отметил кандидат в президенты, предположив, что КНР превзойдет США по размеру ядерного арсенала.





Трансляция вышла с почти часовой задержкой из-за DDoS-атак. В первые же минуты к ней подключились более миллиона человек.