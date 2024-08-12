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В Минобороны заявили о наращивании группировки российских войск в Курской области
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ВСУ активно используют оружие, поставленное странами НАТО, подчеркнули в ведомстве undefined
Новости

В Минобороны заявили о наращивании группировки российских войск в Курской области

ВСУ активно используют оружие, поставленное странами НАТО, подчеркнули в ведомстве

В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов. Об этом заявили в Минобороны РФ.


Организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию России, добавили в ведомстве. 


Также представители Минобороны сообщили, что ВСУ активно использует в Курской области стрелковое оружие, тяжелую технику, РСЗО и другое вооружение, поставленное странами НАТО.


Ранее в СК РФ заявили, что фигурантами дела о терроризме в связи с нападением на Курскую область стали командиры двух частей ВСУ Пипко и Ишкулов.

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#всу #минобороны #курская область
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