В Минобороны заявили о наращивании группировки российских войск в Курской области

В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов. Об этом заявили в Минобороны РФ.





Организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию России, добавили в ведомстве.





Также представители Минобороны сообщили, что ВСУ активно использует в Курской области стрелковое оружие, тяжелую технику, РСЗО и другое вооружение, поставленное странами НАТО.





Ранее в СК РФ заявили, что фигурантами дела о терроризме в связи с нападением на Курскую область стали командиры двух частей ВСУ Пипко и Ишкулов.