«Быть за Россию — это не быть свиньей»: Пригожин раскритиковал пранкера, оскорбившего Галкина

Максим Галкин на концерте в Юрмале спустился в зал с микрофоном, чтобы зрители могли задать ему вопросы. Мужчина, к которому подошел Галкин, сказал, что пришел высказать свое мнение об артисте, после чего обматерил его. Юморист не растерялся, и сказал, что те деньги, который мужчина потратил на билет, послужат его семье.