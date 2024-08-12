«Быть за Россию — это не быть свиньей»: Пригожин раскритиковал пранкера, оскорбившего Галкина

Музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе Daily Storm рассказал, как относится к поступку блогера Максима Винклера, который оскорбил Галкина (признан иноагентом) во время его выступления.
Пригожин, оценивая поведение Винклера, сказал, что «это не цивилизовано и не по-человечески». Более того, его поступок он считает «чисто скотским». Продюсер с сильным осуждением отнесся к ситуации, добавив, что «наши политические взгляды не должны нам мешать оставаться частью этой цивилизации».
«Можно по-разному к нему [Галкину] относиться, но это не дает повода мне поддерживать то, что сделал этот человек», — сказал Пригожин.
Продюсер также возмутился тем, что ситуация произошла в зале, где были дети. По его мнению, такого не должно происходить в зрительном зале при публике.
«Быть россиянином, быть за Россию — это не быть свиньей», — добавил Пригожин.
Максим Галкин на концерте в Юрмале спустился в зал с микрофоном, чтобы зрители могли задать ему вопросы. Мужчина, к которому подошел Галкин, сказал, что пришел высказать свое мнение об артисте, после чего обматерил его. Юморист не растерялся, и сказал, что те деньги, который мужчина потратил на билет, послужат его семье.
Спустя время мужчина снова попытался спровоцировать Галкина, подарив ему красные гвоздики. Юморист принимать цветы отказался.
Как выяснилось, этим зрителем был блогер Максим Винклер, который ранее публично унизил актера Артура Смольянинова (признан иноагентом).