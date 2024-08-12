Бойцы ВС РФ установили контроль над Лисичным в ДНР

В ведомстве также сообщили об установлении контроля над кварталами города Красногоровка.





В то же время завершается зачистка от ВСУ населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное, отметили в министерстве.





Ранее Минобороны уже отчиталось о взятии под контроль трех населенных пунктов на Донецком направлении: Тимофеевки, Новоселовки Первой и Веселого. По данным ведомства, за июль группировки войск «Центр» и «Юг» заняли 19 населенных пунктов ДНР.