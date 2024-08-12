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Бойцы ВС РФ установили контроль над Лисичным в ДНР
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Село находится в Покровском районе undefined
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Бойцы ВС РФ установили контроль над Лисичным в ДНР

Село находится в Покровском районе

Российские военные заняли населенный пункт Лисичное в ДНР. В Минобороны сообщили, что ВС РФ по-прежнему удерживают инициативу на Донецком направлении, успешно взламывая оборону противника.

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В ведомстве также сообщили об установлении контроля над кварталами города Красногоровка. 


В то же время завершается зачистка от ВСУ населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное, отметили в министерстве. 


Ранее Минобороны уже отчиталось о взятии под контроль трех населенных пунктов на Донецком направлении: Тимофеевки, Новоселовки Первой и Веселого. По данным ведомства, за июль группировки войск «Центр» и «Юг» заняли 19 населенных пунктов ДНР.

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