Главу узбекского землячества приговорили к четырем годам колонии за оскорбительный пост про бойцов СВО

Дело на Баратова поручил возбудить в январе глава СКР Бастрыкин после того, как на странице главы землячества в «Одноклассниках» появилась публикация с изображением курицы и надписью, которую российские военкоры сочли оскорбительной для бойцов спецоперации.





По результатам психолого-лингвистической судебной экспертизы следствие установило, что текст содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды к гражданам РФ и участникам СВО, говорится в материалах дела.