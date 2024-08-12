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Главу узбекского землячества приговорили к четырем годам колонии за оскорбительный пост про бойцов СВО
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Баратов разметил публикацию в соцсети «Одноклассники» undefined
Новости

Главу узбекского землячества приговорили к четырем годам колонии за оскорбительный пост про бойцов СВО

Баратов разметил публикацию в соцсети «Одноклассники»

Приговор главе узбекского землячества «Ватандош» Усману Баратову вынес Ступинский городской суд Подмосковья. Общественника признали виновным в разжигании вражды и ненависти и приговорили к четырем годам колонии.  

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Дело на Баратова поручил возбудить в январе глава СКР Бастрыкин после того, как на странице главы землячества в «Одноклассниках» появилась публикация с изображением курицы и надписью, которую российские военкоры сочли оскорбительной для бойцов спецоперации.


По результатам психолого-лингвистической судебной экспертизы следствие установило, что текст содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды к гражданам РФ и участникам СВО, говорится в материалах дела. 

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