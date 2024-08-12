Члены движения НОД представили «Сарматмобиль» на форуме «Армия-2024»

«Сарматмобиль» представили на форуме «Армия-2024». Речь идет не о знаменитой машине с бутафорской ракетой, а о ружье против БПЛА. Однако авторы те же. Создателем проекта выступает Равиль Гарифуллин — координатор Национального освободительного движения по Татарстану и пилот «Сарматмобиля». Новости о его участии в форуме появились в соцсетях активистов НОД, заметил Daily Storm.





Как отмечал сам создатель проекта на своей странице во «ВКонтакте», это его авторское произведение, которое представляет собой глушитель для винтовки с адаптивным патроном. При выстреле выпускается залп дроби на расстояние до 85 метров, которым удобно сбивать БПЛА.





Стратегический директор проекта Артем Дап заверил Daily Storm, что использовать их приспособление гораздо проще, чем «иметь дробовик на фронте». По его словам, название «Сарматмобиль» выбрано специально, чтобы показать связь этих двух проектов и напоминать о главной цели организации:





«Мы смотрели на реальные задачи и проблемы бойцов. По этой обратной связи пилот «Сарматмобиля» Равиль сделал это изобретение. Это появилось как единый бренд, потому что мы не разрываем эту историю. Название удобно, понятно и позволяет говорить нам, что наша задача не дроны сбивать, а помочь победить в войне. А в войне можно победить только при помощи возврата нулевых полетных заданий», — сказал Дап.





Изобретение Гарифуллина представлено на стенде ООО «Сарма». Дап пояснил, что фирма пока в стадии регистрации, однако уже идет сбор денег на продвижение стартапа.





Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2024» пройдет с 12 по 14 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в Подмосковье. По данным Минобороны РФ, в этом году форум пройдет без массового посещения. Также отменены мероприятия форума в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.