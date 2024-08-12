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ФСБ: Задержанный в Курской области украинский военный признался, что целью Киева было «захватить побольше территорий»
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Также он сообщил о мародерстве ВСУ в отношении имущества местных жителей undefined
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ФСБ: Задержанный в Курской области украинский военный признался, что целью Киева было «захватить побольше территорий»

Также он сообщил о мародерстве ВСУ в отношении имущества местных жителей

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был задержан в Беловском районе Курской области. Об этом сообщили в ФСБ.

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На допросе пленный 1997 года рождения сообщил, что ему и его сослуживцам было приказано в случае сопротивления со стороны местного населения расстреливать всех на месте. По его словам, в рядах нападавших на Курскую область были англичане, французы и поляки. 


Также задержанный на видео спецслужб рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли у нести. 


«Да, было мародерство. Выносили все, что видели. Все ценное, что можно унести», — подтвердил молодой человек.


По словам мужчины, планом Киева было дойти сначала до Курска, а затем — до Белгорода, а основной целью — «захватить побольше территорий, чтобы потом обменять их в ходе мирных переговоров».


«Эта вся операция — последняя надежда Украины», — передал задержанный слова его командира с позывным Стриж. Он также назвал ФСБ позывные других руководителей.

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