На допросе пленный 1997 года рождения сообщил, что ему и его сослуживцам было приказано в случае сопротивления со стороны местного населения расстреливать всех на месте. По его словам, в рядах нападавших на Курскую область были англичане, французы и поляки.





Также задержанный на видео спецслужб рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли у нести.





«Да, было мародерство. Выносили все, что видели. Все ценное, что можно унести», — подтвердил молодой человек.





По словам мужчины, планом Киева было дойти сначала до Курска, а затем — до Белгорода, а основной целью — «захватить побольше территорий, чтобы потом обменять их в ходе мирных переговоров».





«Эта вся операция — последняя надежда Украины», — передал задержанный слова его командира с позывным Стриж. Он также назвал ФСБ позывные других руководителей.