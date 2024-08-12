Врио губернатора Смирнов: ВСУ применили химическое оружие в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Под обстрел попала бригада «Россетей». Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на видеоконференции с участием президента России Владимира Путина.





Также Смирнов рассказал, что в регионе действуют диверсионные группы с российскими документами: «Есть опасность, что на наших машинах, в нашей одежде и с нашими документами действуют диверсионные группы, поэтому усиливаем патрулирование».





По его словам, сейчас в регионе работают и патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ.





Смирнов сообщил, что сейчас 28 населенных пунктов находятся под контролем противника, длина линии соприкосновения — 12 километров, а ширина — 40 километров.





Проводится работа по эвакуации мирного населения, сказал врио губернатора. Смирнов назвал ситуацию в регионе сложной. Он отметил, что неизвестна судьба порядка двух тысяч человек.





Врио главы региона привел статистику, согласно которой 12 человек погибли в результате действий ВСУ, 121 местный житель ранен, 10 из пострадавших — дети.





180 тысяч человек подлежат эвакуации, выехали и эвакуированы 121 тысяча человек, добавил Смирнов. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.