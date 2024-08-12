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Путин поставил перед ВС РФ задачу выбить ВСУ с территории Курской области
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Темпы наступления российских военных в зоне СВО выросли в 1,5 раза, заявил глава государства undefined
Новости

Путин поставил перед ВС РФ задачу выбить ВСУ с территории Курской области

Темпы наступления российских военных в зоне СВО выросли в 1,5 раза, заявил глава государства

Президент России Владимир Путин поставил Министерству обороны задачу выбить ВСУ с территории Курской области. Глава государства начал совещание в Ново-Огареве с того, что заявил: переговоров с Киевом быть не может. 


«Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений по мирному урегулированию. Не может идти речи о переговорах с людьми, которые наносят хаотичные удары по мирным людям либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Подобные акции преследуют военную цель: остановить наступление наших войск», — сказал Путин. 


Президент объявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на провокации Киева. Темпы наступательных операций ВС РФ и добровольцев не только не снизились — мы наоборот повысили темпы наступления в 1,5 раза, указал он. 


Также глава государства подчеркнул, что потери ВСУ драматически увеличиваются, в том числе среди элитных подразделений.


Путин ожидает, что Киев продолжит попытки дестабилизации в приграничных регионах РФ, в том числе в Брянской области. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах. Кроме того, президент потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ.

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