Путин поставил перед ВС РФ задачу выбить ВСУ с территории Курской области

Президент России Владимир Путин поставил Министерству обороны задачу выбить ВСУ с территории Курской области. Глава государства начал совещание в Ново-Огареве с того, что заявил: переговоров с Киевом быть не может.





«Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений по мирному урегулированию. Не может идти речи о переговорах с людьми, которые наносят хаотичные удары по мирным людям либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Подобные акции преследуют военную цель: остановить наступление наших войск», — сказал Путин.





Президент объявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на провокации Киева. Темпы наступательных операций ВС РФ и добровольцев не только не снизились — мы наоборот повысили темпы наступления в 1,5 раза, указал он.





Также глава государства подчеркнул, что потери ВСУ драматически увеличиваются, в том числе среди элитных подразделений.





Путин ожидает, что Киев продолжит попытки дестабилизации в приграничных регионах РФ, в том числе в Брянской области. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах. Кроме того, президент потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ.