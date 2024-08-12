Новости
Новости 18+
St
Глава Беловского района Курской области призвал жителей эвакуироваться
18+
Николай Волобуев отметил, что в пунктах сбора желающим временно уехать будут предоставлены автобусы undefined
Новости

Глава Беловского района Курской области призвал жителей эвакуироваться

Николай Волобуев отметил, что в пунктах сбора желающим временно уехать будут предоставлены автобусы

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев обратился к населению с просьбой эвакуироваться. По его словам, обстановка очень напряженная.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора села Долгие Буды, в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба покинуть район», — написал Волобуев в своем Telegram-канале. 


Обстановка на территории соседнего Обоянского района Курской области спокойная и контролируемая, сообщил глава района Игорь Глущенко.


Ранее из-за активности ВСУ началась эвакуация жителей Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщал глава региона Вячеслав Гладков. 

#всу #эвакуация #курская область
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...