Глава Беловского района Курской области призвал жителей эвакуироваться

«Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора села Долгие Буды, в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба покинуть район», — написал Волобуев в своем Telegram-канале.





Обстановка на территории соседнего Обоянского района Курской области спокойная и контролируемая, сообщил глава района Игорь Глущенко.





Ранее из-за активности ВСУ началась эвакуация жителей Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщал глава региона Вячеслав Гладков.