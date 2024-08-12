В Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

Помочь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса и организаций. Гуманитарную помощь от горожан принимают ежедневно с 10:00 до 19:00 в большинстве пунктов акции.





Штаб расположен в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице (дом 100, строение 6). Он работает каждый день до 18:00. С понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 открыт пункт приема на Страстном бульваре (дом 15/29, строение 1).





По будням с 10:00 до 19:00 работает штаб в левом крыле Горного института Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по адресу: Ленинский проспект, дом 6, строение 3.





Волонтеры рассказали, что особенно люди нуждаются в детском питании, соках, печенье и подгузниках разных размеров. Из предметов первой необходимости можно приносить зубные щетки и пасты, бумажные полотенца, влажные салфетки, средства женской гигиены, а также туалетную бумагу и одноразовые пеленки.





Кроме того, необходимо постельное белье, подушки, полотенца, одеяла. Из бытовой химии можно передать порошки, средства для мытья посуды, шампуни, кроме того, принимают мочалки, станки для бритья, ведра, тазы.





Также в штабах примут новую трикотажную одежду разных размеров, головные уборы, резиновые тапочки, любую удобную обувь. Из еды самое необходимое — крупы, консервы, чай, сахар и сладости.