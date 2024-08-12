«Ъ»: Клиенты стали разрывать договоры с интернет-провайдерами в регионах из-за сбоев в работе YouTube и Google

Грищенко также указал, что проблемы с «сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов» возникли у свыше 130 провайдеров. В свою очередь, количество жалоб на операторов у клиентов, по его словам, «исчисляется тысячами».





По данным газеты, ассоциация «Ростелесеть» уже направила письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова, в котором просит официально объяснить причины замедления работы сервисов и их «неравномерной деградации» у разных компаний.





В ассоциации изданию подтвердили отправку письма и сообщили, что оно получено адресатами.