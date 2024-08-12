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«Ъ»: Клиенты стали разрывать договоры с интернет-провайдерами в регионах из-за сбоев в работе YouTube и Google
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Ассоциация «Ростелесеть» направила письма в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой дать разъяснения undefined
Новости

«Ъ»: Клиенты стали разрывать договоры с интернет-провайдерами в регионах из-за сбоев в работе YouTube и Google

Ассоциация «Ростелесеть» направила письма в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой дать разъяснения

Пользователи винят провайдеров в проблемах с YouTube через «домашнюю сеть» и расторгают с ними договоры, сообщил глава «Ростелесетей» Олег Грищенко. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

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Грищенко также указал, что проблемы с «сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов» возникли у свыше 130 провайдеров. В свою очередь, количество жалоб на операторов у клиентов, по его словам, «исчисляется тысячами». 


По данным газеты, ассоциация «Ростелесеть» уже направила письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова, в котором просит официально объяснить причины замедления работы сервисов и их «неравномерной деградации» у разных компаний.


В ассоциации изданию подтвердили отправку письма и сообщили, что оно получено адресатами.

#жалобы #интернет #youtube
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