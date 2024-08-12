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Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев приговорен к пяти годам строгого режима и штрафу в размере 36 миллионов рублей за взятку
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В суде он сообщил, что уже подписал контракт с Минобороны и намерен отправиться в зону СВО undefined
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Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев приговорен к пяти годам строгого режима и штрафу в размере 36 миллионов рублей за взятку

В суде он сообщил, что уже подписал контракт с Минобороны и намерен отправиться в зону СВО


Октябрьский районный суд Белгорода приговорил бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере, а также штрафу в размере 36 миллионов рублей. 

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Приговором суда ему также запретили занимать должности на государственной службе на восемь лет.


В последнем слове бывший чиновник признал вину в получении взятки и заявил, что уже заключил контракт с Минобороны РФ и собирается поехать на СВО.


В январе 2019 года Полежаев был назначен замгубернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. С 2015-го по 2019 год он был главой администрации Белгорода.


4 июля 2023 года губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что снял Полежаева с должности «за систематическое невыполнение своих обязанностей». В том числе речь идет о некачественной организации работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.


В июле 2023-го Полежаева задержали по подозрению в коррупции. 

#заместитель #приговор #белгородская область
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