Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев приговорен к пяти годам строгого режима и штрафу в размере 36 миллионов рублей за взятку

Приговором суда ему также запретили занимать должности на государственной службе на восемь лет.





В последнем слове бывший чиновник признал вину в получении взятки и заявил, что уже заключил контракт с Минобороны РФ и собирается поехать на СВО.





В январе 2019 года Полежаев был назначен замгубернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. С 2015-го по 2019 год он был главой администрации Белгорода.





4 июля 2023 года губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что снял Полежаева с должности «за систематическое невыполнение своих обязанностей». В том числе речь идет о некачественной организации работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.





В июле 2023-го Полежаева задержали по подозрению в коррупции.