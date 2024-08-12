Новости
Новости 18+
St
Российский боец с первого раза сбил из автомата украинский беспилотник, пролетавший мимо
18+
Военнослужащий точно поразил цель undefined
Новости

Российский боец с первого раза сбил из автомата украинский беспилотник, пролетавший мимо

Военнослужащий точно поразил цель

В Сети появилось видео, где российский боец уничтожает на лету FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из автомата. Примечательно, что транспорт, на котором находятся военные ВС РФ, в это время тоже движется. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

На кадрах, которые распространились в Telegram-каналах, военнослужащий, увидев цель, с первого выстрела попал в нее и тем самым ликвидировал беспилотник. 


Мужчина поддается эмоциям и не стесняется в выражениях. Также он сетует на то, что не сработали средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы).


В Минобороны России данное видео пока не комментировали. 

#всу #дрон #вс рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...