Российский боец с первого раза сбил из автомата украинский беспилотник, пролетавший мимо

На кадрах, которые распространились в Telegram-каналах, военнослужащий, увидев цель, с первого выстрела попал в нее и тем самым ликвидировал беспилотник.





Мужчина поддается эмоциям и не стесняется в выражениях. Также он сетует на то, что не сработали средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы).





В Минобороны России данное видео пока не комментировали.