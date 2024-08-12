Российский боец с первого раза сбил из автомата украинский беспилотник, пролетавший мимо

В Сети появилось видео, где российский боец уничтожает на лету FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из автомата. Примечательно, что транспорт, на котором находятся военные ВС РФ, в это время тоже движется.
На кадрах, которые распространились в Telegram-каналах, военнослужащий, увидев цель, с первого выстрела попал в нее и тем самым ликвидировал беспилотник.
Мужчина поддается эмоциям и не стесняется в выражениях. Также он сетует на то, что не сработали средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы).
В Минобороны России данное видео пока не комментировали.