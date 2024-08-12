В Белгородской области 13 сел остались без света

В Белгородской области произошло аварийное отключение электричества в 13 населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, без света остались села Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье.
Губернатор сообщил, что службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны.
Гладков уточнил, что линия электропередач Грайворонского городского округа была повреждена в ходе шести обстрелов и семи БПЛА со стороны ВСУ. По поселкам округа было выпущено 44 боеприпаса. Кроме того, повреждены два частных дома, три автомобиля и социальный объект. О раненных и погибших не сообщалось.
Ранее губернатор сообщил, что жителей Краснояружского района Белгородской области эвакуируют из-за активности ВСУ.