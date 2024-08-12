В Белгородской области 13 сел остались без света

Гладков уточнил, что линия электропередач Грайворонского городского округа была повреждена в ходе шести обстрелов и семи БПЛА со стороны ВСУ. По поселкам округа было выпущено 44 боеприпаса. Кроме того, повреждены два частных дома, три автомобиля и социальный объект. О раненных и погибших не сообщалось.