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В Белгородской области 13 сел остались без света
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Гладков: специалисты приступят к ремонту после согласования с Минобороны undefined
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В Белгородской области 13 сел остались без света

Гладков: специалисты приступят к ремонту после согласования с Минобороны

В Белгородской области произошло аварийное отключение электричества в 13 населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, без света остались села Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье.

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Губернатор сообщил, что службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны.

Гладков уточнил, что линия электропередач Грайворонского городского округа была повреждена в ходе шести обстрелов и семи БПЛА со стороны ВСУ. По поселкам округа было выпущено 44 боеприпаса. Кроме того, повреждены два частных дома, три автомобиля и социальный объект. О раненных и погибших не сообщалось.

Ранее губернатор сообщил, что жителей Краснояружского района Белгородской области эвакуируют из-за активности ВСУ.

#гладков #белгородская область #линия электропередач
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