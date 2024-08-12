Сотрудники Запорожской АЭС заявили об отсутствии угрозы обрушения станции

«Градирня изнутри выгорела вся, но угрозы обрушения нет», — цитирует агентство пресс-службу.





На работе станции пожар не отразился, так как станция остановлена, и градирни не были задействованы в охлаждении, подчеркнула Яшина.





Она отметила, что сроки восстановления градирни станут известны после оценки ущерба.





Градирня — это специальное сооружение для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Иначе градирню называют охладительной башней станции.