Сотрудники Запорожской АЭС заявили об отсутствии угрозы обрушения станции

Градирня Запорожской АЭС выгорела после атаки дронами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), но угрозы обрушения нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря станции Евгению Яшину.
«Градирня изнутри выгорела вся, но угрозы обрушения нет», — цитирует агентство пресс-службу.
На работе станции пожар не отразился, так как станция остановлена, и градирни не были задействованы в охлаждении, подчеркнула Яшина.
Она отметила, что сроки восстановления градирни станут известны после оценки ущерба.
Градирня — это специальное сооружение для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Иначе градирню называют охладительной башней станции.