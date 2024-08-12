Гладков: Жителей Краснояружского района Белгородской области эвакуируют из-за активности ВСУ

«Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сообщил он своем Telegram-канале.





Гладков подчеркнул, он уверен в том, что российские военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Глава региона уточнил, что эвакуацию курирует руководство администрации района и чиновники из Белгорода.





«Процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах. Транспорт мы уже направили», — добавил губернатор.





Ранее Гладков сообщал, что в приграничных муниципалитетах региона установили 180 укрытий для защиты граждан в случае обстрелов со стороны ВСУ.





20 защитных укрытий установили в Краснояружском районе, 26 конструкций — в Белгородском районе, «где особенно сейчас опасно», отметил глава региона. По его словам, всего запланировано установить в приграничных районах региона 312 укрытий для защиты жителей.