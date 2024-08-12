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Гладков: Жителей Краснояружского района Белгородской области эвакуируют из-за активности ВСУ
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По словам губернатора, население отправят в более безопасные места undefined
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Гладков: Жителей Краснояружского района Белгородской области эвакуируют из-за активности ВСУ

По словам губернатора, население отправят в более безопасные места

Жителей Краснояружского района Белгородской области отправят в более безопасные места из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сообщил он своем Telegram-канале. 


Гладков подчеркнул, он уверен в том, что российские военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Глава региона уточнил, что эвакуацию курирует руководство администрации района и чиновники из Белгорода. 


«Процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах. Транспорт мы уже направили», — добавил губернатор.


Ранее Гладков сообщал, что в приграничных муниципалитетах региона установили 180 укрытий для защиты граждан в случае обстрелов со стороны ВСУ.


20 защитных укрытий установили в Краснояружском районе, 26 конструкций — в Белгородском районе, «где особенно сейчас опасно», отметил глава региона. По его словам, всего запланировано установить в приграничных районах региона 312 укрытий для защиты жителей.

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