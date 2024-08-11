Кадыров сообщил о захвате техники НАТО в Курской области

Бойцы полка «Ахмат-Чечня» вместе с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты в Курской области уничтожили колонну украинской боевой техники вместе с личным составом. Российские военные захватили вооружение и технику стран НАТО. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения, «всем уже понятна их дальнейшая судьба».





Украинские войска, предположительно, пытались организовать подвоз боеприпасов и другого вооружения, для того чтобы окончательно закрепиться на позиции. «Характер амуниции и вооружения» доказывает, что «к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы», написал Кадыров в своем Telegram-канале. Противник рассчитывал на долгое пребывание на российской территории, но план не удался, заявил глава республики. Он опубликовал видео с трофейной техникой.





Глава Чечни оценил профессионализм бойцов 810-й бригады. По его словам, «ребята работают слаженно и быстро, прекрасно координируют свои маневры и действуют максимально эффективно».