Евгений Поддубный рассказал, что отчаянно хотел жить в момент атаки дрона ВСУ

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал про день, когда получил ранение при атаке беспилотника в Курской области. По его словам, он помнит, что в машине был огонь, что по ней стреляли и что он «отчаянно хотел жить». Фрагмент интервью с ним опубликовал ведущий телеканала «Россия 1» Евгений Попов.





Поддубный был ранен при атаке дрона ВСУ 7 августа. На следующий день военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что когда Поддубный со съемочной группой въезжал в город Суджу, раздались выстрелы (это военные пытались сбить дрон). Корреспондент ВГТРК развернул машину, в этот момент над ней раздался взрыв. Машина покатилась в кювет, загорелась и перевернулась. Членам съемочной группы удалось выломать двери автомобиля. Коц позвонил коллегам Поддубного в Москву, которые рассказали своему руководству о том, что видели, «и по новостям пошла трагичная новость [о гибели]».





Поддубный получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Сначала его отвезли в местную больницу, затем направили в Москву. 8 августа военкор поблагодарил всех, кто за него переживает, и выразил уверенность, что «мы обязательно победим».