Балицкий сообщил о переброске части войск из Запорожской области в Курскую

Из Запорожской области в Курскую направлены подразделения аэроразведки и ударных беспилотников, сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он написал, что «техническая база наших подразделений позволяет оказать существенную поддержку региону, который подвергается террористическим атакам противника».
Вместе с военными выехал и глава комитета по обороне Законодательного собрания Запорожской области. Сейчас эту должность занимает Виктор Зубрицкий.
Власти также проработали вопрос приема семей с детьми на турбазах Азовского побережья. Подготовлены все условия для безопасного нахождения жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, написал Балицкий.
В приграничных районах Курской области с 6 августа идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины. ВСУ вошли в Суджанский и Кореневский районы на границе с Сумской областью Украины. По данным Минобороны России на 11 августа, за несколько дней противник потерял до 1350 военных, 29 танков, 23 бронетранспортера и другую технику.