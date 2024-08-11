Балицкий сообщил о переброске части войск из Запорожской области в Курскую

Власти также проработали вопрос приема семей с детьми на турбазах Азовского побережья. Подготовлены все условия для безопасного нахождения жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, написал Балицкий.





В приграничных районах Курской области с 6 августа идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины. ВСУ вошли в Суджанский и Кореневский районы на границе с Сумской областью Украины. По данным Минобороны России на 11 августа, за несколько дней противник потерял до 1350 военных, 29 танков, 23 бронетранспортера и другую технику.