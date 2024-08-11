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Балицкий сообщил о переброске части войск из Запорожской области в Курскую
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В регион направлены подразделения аэроразведки и ударных беспилотников undefined
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Балицкий сообщил о переброске части войск из Запорожской области в Курскую

В регион направлены подразделения аэроразведки и ударных беспилотников

Из Запорожской области в Курскую направлены подразделения аэроразведки и ударных беспилотников, сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.


Он написал, что «техническая база наших подразделений позволяет оказать существенную поддержку региону, который подвергается террористическим атакам противника».


Вместе с военными выехал и глава комитета по обороне Законодательного собрания Запорожской области. Сейчас эту должность занимает Виктор Зубрицкий.

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Власти также проработали вопрос приема семей с детьми на турбазах Азовского побережья. Подготовлены все условия для безопасного нахождения жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, написал Балицкий.


В приграничных районах Курской области с 6 августа идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины. ВСУ вошли в Суджанский и Кореневский районы на границе с Сумской областью Украины. По данным Минобороны России на 11 августа, за несколько дней противник потерял до 1350 военных, 29 танков, 23 бронетранспортера и другую технику.

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#запорожская область #курская область #курск
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