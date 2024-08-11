Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок Галина Зыбина

Победительница Олимпиады 1952 года в Хельсинки в толкании ядра Галина Зыбина скончалась вечером 10 августа на 94-м году жизни, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.





Зыбина стала одной из первых советских олимпийских чемпионок. Помимо золотой медали Игр-1952, на ее счету серебро Игр 1956 года и бронза Олимпиады 1964-го. В толкании ядра она также выиграла золото и бронзу чемпионатов Европы, еще две бронзовые награды европейских первенств спортсменка завоевала в метании копья и диска.





Зыбина завершила карьеру в 1969 году, после чего работала тренером-преподавателем в спортивных обществах «Труд» и «Зенит».