ВС РФ пресекли попытки прорыва украинской армии в пяти селах Курской области

Вооруженные силы РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике в районах сел Толпино, Общий Колодезь и деревни Журавли в Кореневском районе Курской области, сообщает Минобороны России. Уничтожены четыре бронетранспортера, в том числе три американских Stryker, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.





Также пресечена попытка противника прорваться на территорию Беловского района. В районах села Озерки и хутора Ивановского уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.





Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в Беловский район зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Это произошло 10 августа.