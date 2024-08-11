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ВС РФ пресекли попытки прорыва украинской армии в пяти селах Курской области
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С 6 августа ВСУ потеряли до 1350 военных, 29 танков и другую боевую технику undefined
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ВС РФ пресекли попытки прорыва украинской армии в пяти селах Курской области

С 6 августа ВСУ потеряли до 1350 военных, 29 танков и другую боевую технику

Фото: Global Look Press / Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике в районах сел Толпино, Общий Колодезь и деревни Журавли в Кореневском районе Курской области, сообщает Минобороны России. Уничтожены четыре бронетранспортера, в том числе три американских Stryker, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.


Также пресечена попытка противника прорваться на территорию Беловского района. В районах села Озерки и хутора Ивановского уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.


Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в Беловский район зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Это произошло 10 августа.

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В районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.


За последние сутки противник потерял 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков, рассказали в Минобороны. Всего за время боев, продолжающихся с 6 августа, ВСУ потеряли до 1350 военных, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и другую технику.

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