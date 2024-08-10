ВС РФ ударом термобарической ракеты уничтожили 15 иностранных наемников на окраине Суджи

Вооруженные силы РФ ударом ракеты с термобарической головной частью уничтожили 15 иностранных наемников на южной окраине города Суджи в Курской области, сообщает Минобороны России.
Термобарические бомбы и ракеты при контакте с целью не просто взрываются, а распыляют аэрозольное облако горючего вещества, которое доли секунды спустя поджигается специальным зарядом. В результате образуется огненный шар, создающий в эпицентре зону высокого давления. Это позволяет эффективно поражать живую силу противника, свободно проникая в зоны, недоступные для осколочных боеприпасов. Спрятаться от термобарического взрыва практически невозможно. Такие снаряды являются самым мощным неядерным оружием.
В течение суток российские войска пресекали попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Ивашковское, Малая Локня и Ольговка Курской области. ВС РФ также наносили поражение противнику в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово. Российские военные также бьют по резервам ВСУ в Сумской области.
За сутки противник потерял до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков. Всего за время боев, продолжающихся с 6 августа, ВСУ потеряли до 1120 бойцов и 140 единиц бронетехники, заявило Минобороны России.
7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение противника вглубь российской территории остановлено. По словам генерала армии, целью атаки ВСУ является захват участка территории Суджанского района.