В течение суток российские войска пресекали попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Ивашковское, Малая Локня и Ольговка Курской области. ВС РФ также наносили поражение противнику в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово. Российские военные также бьют по резервам ВСУ в Сумской области.





За сутки противник потерял до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков. Всего за время боев, продолжающихся с 6 августа, ВСУ потеряли до 1120 бойцов и 140 единиц бронетехники, заявило Минобороны России.





7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение противника вглубь российской территории остановлено. По словам генерала армии, целью атаки ВСУ является захват участка территории Суджанского района.