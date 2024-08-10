Гладков заявил, что из села Пороз поступает противоречивая информация

Из села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области поступает противоречивая информация: с одной стороны, в Сети появилось видео с, предположительно, бойцами ВСУ у местного дома культуры, с другой — только что выехавшие жители говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.





Чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались силовые структуры, написал глава региона в своем Telegram-канале после встречи с заместителем руководителя Грайворонского округа Анатолием Бляшенко и главой села Пороз Валентиной Кореневой. По предварительным данным, около 10 человек еще остаются в селе. В рамках объявленного в Белгородской области режима контртеррористической операции въезд в Пороз закрыт, отметил губернатор.





На видео, опубликованном Telegram-каналами, — пять мужчин в военной форме и с флагами Украины и Грузии на фоне здания с вывеской «Порозовский сельский клуб». Один из мужчин говорит, что в Порозе находится 252-й батальон ВСУ. Село расположено в двух километрах от границы с Украиной.