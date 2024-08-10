Более 16 тысяч человек покинули приграничные районы Курской области из-за атаки ВСУ

В приграничных районах Курской области с 6 августа идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины. ВСУ вошли в Суджанский и Кореневский районы на границе с Сумской областью Украины. По данным Минобороны России, за это время противник потерял до 1120 военных и 140 единиц бронетехники.





8 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на встрече по видеосвязи с президентом Владимиром Путиным предложил выплатить единоразово по 10 тысяч рублей жителям, покинувшим дома из-за атаки ВСУ. Глава государства поддержал идею. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области, потерявших жилье.