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Более 16 тысяч человек покинули приграничные районы Курской области из-за атаки ВСУ
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С каждым днем поток жителей, прибывающих в ПВР, растет, сообщил мэр Курска undefined
Новости

Более 16 тысяч человек покинули приграничные районы Курской области из-за атаки ВСУ

С каждым днем поток жителей, прибывающих в ПВР, растет, сообщил мэр Курска

Администрации округов Курской области приняли более 16 тысяч заявлений от жителей, вынужденно покинувших приграничные районы из-за атаки ВСУ, сообщил мэр Курска Игорь Куцак.


Власти оказывают помощь переселенцам при взаимодействии с социальными службами региона и общественными объединениями. Развернуты пункты временного размещения. С каждым днем поток прибывающих туда растет, людей оперативно размещают, написал глава города в своем Telegram-канале.

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В приграничных районах Курской области с 6 августа идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины. ВСУ вошли в Суджанский и Кореневский районы на границе с Сумской областью Украины. По данным Минобороны России, за это время противник потерял до 1120 военных и 140 единиц бронетехники.


8 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на встрече по видеосвязи с президентом Владимиром Путиным предложил выплатить единоразово по 10 тысяч рублей жителям, покинувшим дома из-за атаки ВСУ. Глава государства поддержал идею. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области, потерявших жилье.

В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины

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Dailystorm - В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины
#украина #курская область #рф
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