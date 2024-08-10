Лукашенко заявил, что «избаловал» белорусов своим 30-летним президентством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан «привыкать» к мысли, что в республике будет другой лидер. Общаясь с жителями агрогородка Городище Шкловского района Могилевской области, глава государства сказал, что «избаловал немножко» людей.





По словам Лукашенко, он не имеет в виду, что в ближайшее время — «завтра, послезавтра и прочее» — «бросит» белорусов, но люди должны «привыкать» к тому, что он «не вечный», как и все. Президент отметил, что «всякое в жизни бывает».





Перед уходом с поста главы государства нужно оставить мирную, спокойную страну, считает Лукашенко. Он допустил, что в отставке будет жить в деревне и люди будут «вспоминать и благодарить, что хуже не стало».