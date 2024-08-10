Лукашенко заявил, что «избаловал» белорусов своим 30-летним президентством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан «привыкать» к мысли, что в республике будет другой лидер. Общаясь с жителями агрогородка Городище Шкловского района Могилевской области, глава государства сказал, что «избаловал немножко» людей.
По словам Лукашенко, он не имеет в виду, что в ближайшее время — «завтра, послезавтра и прочее» — «бросит» белорусов, но люди должны «привыкать» к тому, что он «не вечный», как и все. Президент отметил, что «всякое в жизни бывает».
Перед уходом с поста главы государства нужно оставить мирную, спокойную страну, считает Лукашенко. Он допустил, что в отставке будет жить в деревне и люди будут «вспоминать и благодарить, что хуже не стало».
Так Лукашенко ответил на слова благодарности от местной жительницы и ее просьбу к президенту баллотироваться на новый срок. Женщина также предложила внести в Конституцию поправку о пожизненном сроке президента. Она сказала, что при Лукашенко «тихо, мирно, спокойно».
Президент отметил, что не все зависит только от него, и упомянул атаку украинских беспилотников вечером 9 августа. Часть дронов сбили в Белоруссии, остальные — в России. Власти «занимаются земными вопросами, а там уже на границе неспокойно», «завтра должен быть на месте и разбираться с этими проблемами», поэтому каждый должен заниматься своим делом, заявил Лукашенко. По словам президента, его главная задача — не допустить войны в стране.
Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Последние выборы главы государства прошли в августе 2020-го. Тогда Лукашенко, по официальным данным, набрал около 80% голосов. После объявления результатов выборов в Белоруссии начались многотысячные протесты, они продолжались несколько месяцев. В феврале 2024 года Лукашенко объявил о планах снова участвовать в выборах.